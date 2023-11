Fibromialgia e dolore cronico, una giornata di informazione e sensibilizzazione a Empoli

Appuntamento con l’informazione e la sensibilizzazione sulla fibromialgia e dolore cronico sabato 18 novembre, dalle 9.30 alle 18.30, presso la Sala Soci Coop - CENTRO*Empoli.

Giornata molto intensa per gli argomenti trattati e per i relatori che si alterneranno per fare il punto sulla situazione normativa riguardo il riconoscimento della malattia a livello ministeriale. Ci saranno medici che parleranno della malattia nei suoi vari aspetti e sono disponibili a fornire ulteriori informazioni sulla malattia e si presenteranno due iniziative rivolte alle malate fibromialgiche.

La prima è il PROGETTO ARTETERAPIA EMPOLI a cura di Ketty Galli, si tratta di percorsi di ricerca personale individuali e di gruppo con il metodo Anne Denner. Sono laboratori di Arteterapia ed espressione artistica per persone che soffrono di dolore cronico. Dalla constatazione del profondo legame che esiste fra emozione e dolore nasce il progetto “Arteterapia e dolore cronico”. Un percorso dedicato a adulti che hanno una diagnosi di dolore cronico riconducibile ad una patologia (fibromialgia, endometriosi, vulvodinia, artrosi, artrite…) o che ne soffrono senza che sia stato possibile individuare esattamente la causa (Cefalea cronica, mal di schiena...). Un percorso che si pone come obiettivo quello di fornire ai malati di dolore cronico un ulteriore strumento, che sia di sostegno ma mai a sostituzione delle terapie mediche, per comprendere la propria esperienza del dolore al fine di contribuire alla sua riduzione.

Il secondo PROGETTO FIBRO YOGA a cura di Senia Passarella, fibromialgica da oltre 25 anni, infermiera dal 2009, insegnante di yoga, maestra di Meditazione Himalayana, Wellness Coach e fondatrice di FibroYoga®. Dopo oltre 20 anni di sofferenze fisiche e psicologiche legate alla fibromialgia, ha trovato la chiave del suo benessere nel FibroYoga®, stile di yoga da lei ideato per venire in aiuto delle persone con fibromialgia. Adesso accompagna persone (in particolare donne fibromialgiche) nel loro viaggio di riscoperta del loro benessere, aiutandole a divenire artefici della loro vita e ad imparare a prendersi cura di sé in modo naturale. Altro importante intervento è quello della d.ssa Susanna Agnello nutrizionista di Empoli da anni attiva sul nostro territorio nell’ambito della prevenzione nutrizionale ci parlerà di come l’alimentazione può essere di supporto nel trattamento della fibromialgia ed in generale nelle patologie con dolore cronico. Durante l’incontro ci sarà focus sugli alimenti che non devono mancare sulla tavola di persone affette da questa patologia insieme a qualche ricetta ed a consigli dietetici sul miglioramento della composizione corporea. Si parlerà di geni ed alimenti e della loro influenza sul nostro organismo.

Programma

9,30 – Saluto di benvenuto di Francesca Martini, presidente sezione soci Coop Empoli

9, 45 – Presentazione dell’evento di AnnaMaria Tinacci, presidente Associazione ALGEA Odv

Intervengono

Ore 10,00 – Laura Rimi (Commissione Pari Opportunità Regione Toscana)

Ore 11,00 – Ylenia Zambito (Senatrice – Situazione per il riconoscimento della malattia a livello ministeriale)

A seguito interventi dei medici per informazioni sulla malattia:

Dr. Iacopo Periti (medicina generale, presidente del comitato scientifico ALGEA)

D.ssa Maria Luisa Borgioli (psicologa clinica)

D.ssa Paola Pignalosa (gastroenterologa)

Dalle 13,00 alle 14,00 – Pausa

Ore 14,00 – Dr. Piero Bandini (reumatologo e vice presidente ALGEA)

Ore 15,00 – Enrico Sostegni (Presidente Commissione Salute Regione Toscana)

Ore 16,00 - D.ssa Susanna Agnello (nutrizionista)

Ore 17,00 – D.ssa Claudia Terreni (medicina generale)

A termine presentazione PROGETTO ARTETERAPIA EMPOLI a cura di Ketty Galli e del PROGETTO FIBRO YOGA a cura di Senia Passarella

Ore 18,30 – Termine lavori

Durante la giornata saranno presenti volontari dell’Associane ALGEA per dare informazioni sull’Associazione e relative attività.

Note sulla fibromialgia

La fibromialgia ancora è poco conosciuta sia a livello medico scientifico che dà parte della popolazione. Nonostante sia stato evidenziato che ben il 4% della popolazione femminile è colpita da questa sindrome. Altro dato importante è che l’età media si sta abbassando colpendo anche le giovanissime. La sindrome fibromialgica proprio per la sua natura rende difficile mantenere una dignitosa qualità della vita. La sindrome fibromialgica è una forma di dolore muscoloscheletrico (muscoli, tendini, ligamenti) cronico, diffuso, spesso associato a stanchezza (astenia), mal di testa (cefalea), insonnia, disturbi di memoria e concentrazione. Possono associarsi anche dolori addominali, dolori mestruali (dismenorrea), sindrome delle gambe senza riposo, formicolii (parestesie) e altri sintomi che possono rendere complessa la diagnosi.

Note sull’Associazione ALGEA

L’Associazione ALGEA Odv ha la sede presso il “Centro Servizi” della Misericordia via Cavour 43 ad Empoli dove presso il punto informativo, aperto il secondo e quarto mercoledì del mese dalle 17,00 alle 19,00, le persone possono rivolgersi per avere notizie sulla sindrome fibromialgica e per ricevere informazioni sull’attività dell’associazione.

Fonte: Associazione Odv Algea – Fibromialgia e dolore cronico