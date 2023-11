Germogli e non solo, gli appuntamenti con la biblioteca di Empoli

Nuovo appuntamento con la creatività del gruppo ‘Sferruzza, Sferruzza’ al Bibliocoop del Centro*Coop e tornano i gruppi di lettura delle ragazze e dei ragazzi alla Casa della Memoria e il gruppo di lettura degli adulti in biblioteca.

Il martedì, alle 16.30, l’universo del fatto a mano coi ferri e all’uncinetto, aspetta appassionati e curiosi al Centro*Coop. Per partecipare all’incontro inviare una email a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure chiamare il numero telefonico 0571 757840.



GRUPPI DI LETTURA – Per gli adulti, sabato 25 novembre alle 10, in biblioteca con #Preferireidino, il Gruppo di Lettura della Fucini, a cura dell’associazione Amici della Biblioteca Fucini. dedicato ai libri vincitori del Premio Pozzale “Luigi Russo”: Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Editori Laterza, 2022); Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata. Mia madre, un caso di cronaca (Einaudi, 2022) e Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani, 2023).

L’appuntamento è anche l’occasione per sapere come poter entrare a far parte del gruppo: basta contattare l'associazione Amici della Biblioteca scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com.

Da non perdere... i libri al buio: pronta per voi una selezione di letture a sorpresa con una minima offerta. Il ricavato verrà utilizzato per le attività dell'associazione.



Per le ragazze e i ragazzi, l’appuntamento è lunedì 27 novembre, alla Casa della Memoria, insieme alla bibliotecaria Claudia. Un momento per parlare di libri, storie, esperienze e scambiarsi idee e suggerimenti: dalle 16.15 alle 17.15, Gli scompaginati (11-14 anni); dalle 17.30 alle 18.30 Circolo lettura over 14. Per informazioni scrivere all’indirizzo mail biblioteca@comune.empoli.fi.it, oppure contattare il numero telefonico 0571 757840.



DA SEGNARE IN AGENDA – Nella prossima settimana, sabato 25 novembre, a partire dalle 12 fino alle 20, la sala Maggiore della biblioteca comunale sarà chiusa per l’allestimento e svolgimento dell’iniziativa di Germogli condotta da Simone Frasca. Domenica 26 novembre, apertura straordinaria, dalle 9 alle 13, in occasione dell’iniziativa di “Germogli” con Susi Danesin. Saranno attivi soltanto i servizi di prestito e restituzione, non le sale studio.



ORARI PUNTO PRESTITO - Punto prestito "Ti presto" al Centro Giovani Avane, via Magolo, 32, a La Vela Margherita Hack, aperto al pubblico martedì 9-12 e giovedì 16-19; il Punto prestito "Ti presto" alla Casa della Memoria, via Livornese 42, apertura al pubblico tutti i lunedì e i mercoledì in orario 16-19. Infine il Punto prestito Bibliocoop al Centro*Empoli, via Raffaello Sanzio 199, aperto lunedì 9-12, mercoledì e venerdì 16-19.