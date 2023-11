Gli studenti empolesi si mettono nei panni del volontario in un torneo sportivo

Avviato negli istituti il Torneo Scolastico “Mettiamoci nei panni di…” che mette insieme sport e volontariato, gli operatori stanno coinvolgendo insieme ai suoi insegnanti di Educazione fisica l’Istituto superiore Statale di Empoli Fermi Da Vinci, facendo cimentare i giovani studenti in varie discipline per formare una vera e propria classifica.

Gli incontri si stanno svolgendo a scuola durante le ore di Educazione Fisica e sono stati svolti attivando sport diversi dal solito, quali il tchoukball, sitting volley e il dodgeball, al fine di creare aggregazione tra i ragazzi e condividere nuove regole e il rispetto di esse.

Il risultato del torneo finale però non sarà dettato soltanto dalle loro gesta in campo, ma bensì dalle ore di volontariato che ogni classe svolgerà nel tempo extra scolastico, “sfidandosi” nel chi si attiverà più nel territorio, in poche parole “mettendosi nei panni di…” di volontari che supportando attività educative a favore di giovani, bambini, diversamente abili e di contrasto alla povertà.

I servizi di volontariato saranno svolti nei seguenti servizi: Centro Giovani Avane gestito dalla Coop Il Piccolo Principe con il doposcuola alla vela di Avane, i social sport con il calcio sociale, il social basket e la social volley, Scuole aperte, il Comitato UISP Empolese valdelsa con “A tutto sport” con ragazzi dai 5 ai 10 anni.

Nell’Associazione Noi da Grandi con attività di cucina e di uscite in autonomia; infine nell’Associazione VNP ( vecchie nuove povertà) nel servizio di Emporio Solidale.

Le opportunità di volontariato sono state calendarizzate e ammontano ad un totale di 86 possibilità di fare volontariato attraverso i partner del progetto.

Inoltre è stato istituito un premio per un totale di 500 € da suddividere in 250 € ad istituto partecipante, sarà la classe vincitrice del torneo a decidere dove verranno spesi i soldi nel loro istituto.

Il progetto "Mettiamoci nei panni di..." è realizzato grazie al bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire - 2023", sul progetto “Generazione Giovanisì", promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

Il capofila del Progetto è l’associazione Centro di Accoglienza di Empoli in partenariato con Uisp Comitato territoriale Empolese Valdelsa APS, Ass. Noi da Grandi, Ass. Vecchie e Nuove Povertà e Tecnosport Maxismall.

Buon torneo e solidarietà a tutti i giovani partecipanti.

Fonte: Cooperativa sociale Il Piccolo Principe