I Gemelli di Guidonia in scena per Il Sorriso di Enrico: lo spettacolo a Figline

L’ironia, le gag strapparisate e le canzoni dei Gemelli di Guidonia, ma anche un momento di riflessione, attraverso un breve ma intenso spettacolo di musica e danza, per ricordare che quel giorno ricorre anche la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Sabato 25 novembre, con inizio alle 20.45, al Teatro Comunale Garibaldi di Figline andrà in scena una serata di beneficenza organizzata dalla Pro Loco Marsilio Ficino di Figline a favore dell’associazione onlus Il Sorriso di Enrico, con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Protagonisti dello spettacolo “Tre x 2: tra radio e tv” porterà sul palco figlinese i tre fratelli Gino, Eduardo e Pacifico Acciarino, conosciuti come I Gemelli di Guidonia, un trio lanciato un decennio fa da Fiorello e da allora protagonista sia in radio che in televisione.

I Gemelli di Guidonia si esibiranno dal vivo con gag, canzoni, imitazioni e con tanti dei personaggi della loro trasmissione di successo su Rai Radio2, tra musica e comicità coinvolgente per uno show che si preannuncia effervescente, con un occhio all'attualità per giocare insieme al pubblico.

Non mancheranno poi racconti ed aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione, dalla quale ogni settimana con le loro tre voci danno vita a performances straordinarie: i grandi cantautori del passato e del presente saranno cantati, interpretati e avvicinati, con le musiche dal vivo suonate da una band e la regia di Mariano D’Angelo.

Lo spettacolo sarà preceduto da un estratto di “Donna. Un vantaggio da difendere”, una esibizione che miscelerà recitazione, danza e testimonianze a cura di Talent Academy. Sarà questo il modo di ricordare che quel 25 novembre è anche la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Per info e prenotazioni dei biglietti: 335.6095943.

“In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne molte associazioni del nostro territorio si sono attivate per mandare un messaggio solidale sul tema – spiega l’assessora Francesca Farini – Questo spettacolo organizzato dalla Pro Loco di Figline in favore de Il Sorriso di Enrico è uno di questi: infatti metterà insieme una parte divertente con i Gemelli di Guidonia sul palco con la loro ironia e una di riflessione con l’esibizione della Talent Academy che aprirà la serata. Il 25 novembre, inoltre, ci saranno l’iniziativa in piazza Ficino nel pomeriggio e la fiaccolata a Incisa in serata per ricordare l’importanza di questa giornata e la risposta solidale da parte della nostra comunità”.

“Siamo molto lieti di organizzare questo evento che porterà sul palco del Garibaldi i Gemelli di Guidonia, un gruppo molto noto al pubblico, con la finalità di aiutare i nostri amici dell’associazione Il sorriso di Enrico. Speriamo davvero che la partecipazione sia numerosa e che permetta così di coniugare divertimento e solidarietà” le parole del presidente della Pro Loco “Marsilio Ficino” Giampaolo Polvani.

“Ringraziamo molto la Pro Loco di Figline per l’organizzazione di questo evento in favore della nostra associazione. Sarà sicuramente uno spettacolo divertente, con un trio molto apprezzato dal pubblico. E sarà importante anche il momento iniziale con l’esibizione della Talent Academy a ricordarci che quella è anche la Giornata contro la violenza sulle donne” il commento di Anna Carolanti dell’associazione Il Sorriso di Enrico.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno