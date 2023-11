Il Comune di Montemurlo celebra i cento anni dalla nascita di Don Milani

Lentamente, dopo la devastante alluvione dello scorso 2 novembre, il Comune di Montemurlo cerca di tornare alla normalità e dalla prossima settimana ripartiranno alcune attività della biblioteca “Bartolomeo Della Fonte”, inserite nella rassegna “Un autunno da sfogliare”. In occasione dei cento anni dalla nascita del prete di Barbiana, il Comune propone “I Care. Don Milani, il maestro”.

Giovedì 23 novembre alle ore 21 nello spazio “Il libro parlante” della biblioteca (piazza Don Milani, 1) Sandra Gesualdi (Fondazione Don Milani) sarà a dialogo con Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse e presenterà il libro "La scuola più bella che c'è. Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi", di Francesco Niccolini con Luigi d'Elisa e Sandra Gesualdi (Mondadori, 2023).

Un libro che racconta la vita e l'opera del prete più spigoloso e rivoluzionario della nostra epoca: una storia di scontri, amarezze, sconfitte, ma anche di un grande amore per la vita, per i più deboli, per i bambini. Un amore per un mondo più giusto. Ingresso libero e gratuito

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa