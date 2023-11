Lega Fucecchio spinge ancora su Cordone candidato sindaco: le posizioni su Israele e alluvione

Il Direttivo Comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier, riunitosi nei giorni scorsi, ha fatto il punto della situazione dell' attività politica svolta negli ultimi due mesi, attività proiettata soprattutto verso le Amministrative del 2024 ma con uno sguardo rivolto alla costruzione dell'Europa dei territori.

Innanzitutto è stato ribadito il pieno sostegno del massimo organo politico comunale del Carroccio alla candidatura a sindaco di Marco Cordone, Segretario Locale della Lega, vice segretario provinciale di Firenze e componente dei massimi organismi nazionali, associativi degli Enti Locali; politico costante nel suo lavoro sul territorio che svolge insieme ai suoi collaboratori, tutto l'anno.

Poi il Direttivo ha espresso grande soddisfazione per l'elezione al Delegato Federale dello stesso Cordone nel Congresso Regionale dello scorso 21 ottobre (l'esponente leghista è stato il delegato più votato di tutta la Provincia di Firenze). Significativa inoltre la presenza del segretario Marco Cordone insieme ad alcuni componenti della Segreteria Fucecchiese, alla recente Manifestazione di Milano del 4 novembre per esprimere solidarietà allo Stato di Israele, baluardo dell'Occidente in Medio Oriente, dopo i violenti attacchi di Hamas.

Per quanto riguarda l'alluvione di pochi giorni fa che purtroppo ha toccato anche il territorio di Fucecchio, la dirigenza leghista ha effettuato un sopralluogo sul Rio di Fucecchio e ha auspicato che i sindaci, nei limiti del possibile, facciano celermente la conta dei danni, affinché il commissario straordinario per l'emergenza alluvionate, Eugenio Giani, possa erogare quanto prima i ristori agli alluvionati.

C'è da riflettere sul fatto che, mentre intorno al 2012 le frane censite in provincia di Firenze erano circa 130, oggi sono molte di più, a conferma che purtroppo negli ultimi 10 anni, il dissesto idrogeologico è aumentato notevolmente (si parla di quarantamila frane mappate, a livello regionale).

Infine il direttivo leghista di Fucecchio, ha annunciato l'organizzazione di due punti di ascolto dei cittadini, aperti alla collaborazione di tutti, entro la fine del mese di novembre, cui parteciperà il candidato a sindaco Marco Cordone; il primo di questi incontri si terrà domani 18 novembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso il parcheggio di fronte alla COOP di via Fucecchiello.

In vista delle Elezioni Europee del prossimo anno, la Lega lavora per costituire insieme alle Comunità l'Europa dei Territori.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa