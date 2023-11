Letture e magie per i più piccoli a Vinci

Letture e magie per i più piccoli tra i libri. Domani, sabato 18 novembre, e mercoledì 22 novembre nelle biblioteche di Vinci, sono in programma attività per bambini e famiglie.

Sabato dalle 10.30 alle 12 andranno in scena “Giochi di prestigio in Biblioteca”: una mattinata all’insegna del divertimento e del gioco. Dove sono finite le quattro palline colorate del prestigiatore? E il coniglio? Storie e libri che faranno rimanere i piccoli spettatori a bocca aperta e alla fine tutti potranno creare un dado per giocare ad inventare le storie. Lettura e attività adatta a bambini dai 4 agli 8 anni.

Mercoledì nella Biblioteca dei ragazzi di Sovigliana dalle 17 alle 18.30 l'appuntamento è con “Un bambino è un bambino”. Quanti tipi di bambini ci sono? In biblioteca si possono conoscere il BimboLeone, il BimboGatto, quello coccolone e selvaggio, scoprendo la bellezza di essere unici e diversi. Al termine i piccoli lettori costruiranno il Paesaggio di Bambini. Lettura e attività adatta a bambini dai 4 agli 8 anni

“E' importante promuovere la lettura fin dall'infanzia, per questo nelle Biblioteche organizziamo appuntamenti divertenti che permettano a bambini e bambine di avvicinarsi ai libri attraverso attività divertenti e giocose” afferma Sara Iallorenzi, vicesindaca e assessore alla Cultura.

Domani mattina la Biblioteca civica per l'occasione sarà aperta straordinariamente alla cittadinanza con tutti i servizi dalle 9 alle 13.

