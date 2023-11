Maltempo a Santa Maria a Monte, presto riunioni con la cittadinanza colpita

In riferimento all’evento meteorologico avvenuto il 2 novembre, rispetto alle zone del territorio comunale in cui sono presenti criticità, come via Costa, via Repubblica, via Lungomonte, via Capannoli, dove in quest’ultime ci sono ancora nuclei familiari evacuati, l’amministrazione Comunale ha provveduto a prorogare le ordinanze. Ciò con il fine di concedere ai proprietari dei terreni privati, anche tramite loro richiesta, maggior tempo per poter intervenire. L’Amministrazione, al contempo, continua a mettere in campo ulteriori verifiche strutturali, a tutela dell’incolumità dei cittadini. Consapevole dei disagi, che la cittadinanza vive quotidianamente, sta cercando soluzioni ben organizzate per risolvere le problematiche, causate da un evento eccezionale, mai visto su tutto il territorio anche nei giorni consecutivi nei quali sono state emanate ben sei allerte meteo arancioni.

A partire dalla prossima settimana l’Amministrazione convocherà riunioni con la cittadinanza maggiormente colpita. Per quanto riguarda la via Provinciale SP5, si aspic l’apertura della strada entro la fine della prossima settimana.

Inoltre, sul sito del comune di Santa Maria a Monte, sono stati pubblicati i moduli per la ricognizione dei danni a privati (Modello B1) e ad attività economiche e produttive (Modello C1) realizzati dal Dipartimento Nazionale e necessari per la richiesta danni provocati dagli eventi alluvionali del 2 novembre scorso.

I moduli compilati andranno caricati sulla procedura online di Regione Toscana, che per i privati sarà attiva nel corso della prossima settimana. È in corso di attivazione quella per le attività economiche e produttive. Si raccomanda di controllare sempre il sito ufficiale dell’Amministrazione comunale e per richieste di chiarimenti contattare l’ufficio relazioni con il pubblico 0587/261617.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte