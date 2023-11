Nuovi striscioni contro Multiutility e gassificatore: "Marcignana non dimentica"

Siamo sempre qui, davanti al circolo di Marcignana ad attaccare i nostri striscioni. Questo perché? Perché noi aspettiamo, ma non dimentichiamo.

Dimenticare per noi significa fallire e per questo siamo ancora in trincea, siamo pronti ancora a schierare le nostre pedine, i nostri pensieri.

La scelta del luogo per la cena non è stato per noi azzeccato, venire proprio a cena nel luogo più frequentato dagli abitanti di Marcignana non è stato così ben accetto.

Di fatti, da notare che pochissime persone di marcignana erano presenti, ma loro credono di riallacciare un rapporto che ancora è troppo incrinato, è troppo debole, tutto ciò non ci basta.

Il futuro candidato Mantellassi non ci rassicura, troppo allineato con la politica della Barnini, ah mi ero dimenticato è il suo braccio destro!

Le idee sono troppo affini, i progetti troppo vicini, abbiamo paura di una nuova candidatura con gli stessi dubbi e pensieri.

I nostri striscioni servono per risvegliare e mantenere vivo il tema della multiutility, un tema ancora molto importante per la linea politica empolese, forse troppo.

Per concludere: i nostri striscioni sono ancora vivi, pieni di pensieri e idee, sono pronti a combattere una nuova battaglia contro la multiutility.

Un tema così importante non può passare in secondo piano.

Marcignana non si piega