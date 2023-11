Pranzo a Calenzano per gli alluvionati di Campi e di Sant'Agata

Un pranzo di solidarietà per raccogliere fondi a favore delle comunità colpite dall’alluvione. Domenica 26 novembre alle ore 13 allo St.Art. (via Garibaldi, 7) si terrà l’iniziativa organizzata dal Comune di Calenzano, con il Comitato di solidarietà e in collaborazione con Associazione Turistica Calenzano, associazioni Assieme, Cuochi fiorentini e Dipartimento solidarietà emergenze della Federazione italiana cuochi.

Il pranzo avrà un costo di 30 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini fino a 12 anni. Le prenotazioni si possono fare entro il 24 novembre a uno dei seguenti contatti: 055/8833225-282 o scrivendo a pranzoer@comune.calenzano.fi.it. ATC: 055/0502161 - segreteria@atccalenzano.it

Al pranzo sono stati invitati i Comuni di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) e di Campi Bisenzio. Il Comitato, formato dal Comune e dalle associazioni del territorio, è nato in seguito all'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna nel maggio scorso e si è attivato per organizzare iniziative per raccogliere fondi. Quanto raccolto finora sarà consegnato al Comune di Sant'Agata sul Santerno: il 26 novembre sarà presente il sindaco, che illustrerà i progetti a cui saranno destinati gli aiuti da Calenzano.

Al pranzo sarà presente anche il Comune di Campi Bisenzio: con questa iniziativa prenderà il via la nuova raccolta fondi, destinata a sostenere la comunità campigiana, duramente colpita dall’alluvione di inizio novembre. Resterà dunque aperto con questa finalità il conto corrente intestato al Comune di Calenzano, presso Unicredit, con Iban IT16P0200838103000106781403. Possono fare donazioni cittadini, imprese e associazioni.