Rapinato per strada, col padre riesce a bloccare uno dei due ladri

Un 16enne stava tornando dagli allenamenti, era in via del Pignoncino a Firenze quando due malviventi lo hanno fermato e derubato. Il giovanissimo, assieme al padre, è andato a fare denuncia ma, spostandosi in auto, ha riconosciuto uno dei due ladri e lo ha fatto fermare dalla polizia.

È successo nel rione di Monticelli. Il ragazzo è stato minacciato da due malviventi che gli hanno portato via una banconota da 10 euro, le cuffiette e le scarpe Nike Nt (valore circa 200 euro) che è stato costretto a sfilarsi e a consegnare. I due ladri avevano un coltello.

Tornato a casa, il 16enne ha detto tutto ai genitori. Col padre si è spostato in macchina verso un ufficio di polizia ma, passando in via Fra' Diamante, ha visto la coppia di ladri che camminava. Il padre ha rallentato l'auto, ha telefonato alla polizia e ha tenuto d'occhio i due. Una volante è sopraggiunta e ha bloccato uno dei ladri, l'altro è scappato verso Soffiano.

Il bloccato è un 17enne di origini nordafricane, senza fissa dimora e transitato in vari centri d'accoglienza. Aveva con sé tutta la refurtiva. Aveva in tasca anche una particolare lama dall'impugnatura rosa fluorescente, che il 16enne rapinato ha riconosciuto molto bene come l'arma con cui era stato minacciato.