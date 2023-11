Referendum Multiutility, la raccolta firme si fa anche a domicilio

Contro la quotazione in borsa dell'acqua e degli altri servizi essenziali, per un modello di gestione totalmente pubblico, tutelato, economico ed equo lanciamo un'appello a tutti i residenti nel Comune di Empoli. Venite a firmare per il referendum su Multiutility, ci troviamo all'ultimo sprint finale, in corsa sul filo del rasoio ma ben compatti e già numerosi, la tua firma è la più importante.

Ringraziando i tanti concittadini e le tante concittadine che hanno già firmato chiediamo loro un'ultimo sforzo affinche ognuno porti a firmare almeno un'altra persona.

L'impegno collettivo si sta manifestando nei numeri che sempre più avvicinano la nostra comunità all'obiettivo del referendum, mai raggiunto prima d'ora.

Venite a firmare e portate almeno un'altra persona con voi.

Se non potete muovervi da casa o i vostri orari non coincidono con i nostri banchini di raccolta firme chiamate o mandate un WhatsApp al 379 174 8628 e saremo noi a venire da voi dove e quando volete.

Siamo presenti con il nostro banchino di raccolta firme tutti i giovedi mattina al mercato vicino al bar stadio o sul ponte dell'Orme, oppure tutti i sabati mattina in centro storico angolo via Ridolfi via del Giglio, oppure potete firmare presso URP del Comune di Empoli: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13:30; martedì e giovedì dalle 8 alle 18:30; sabato dalle 8:30 alle 12.

In via eccezionale saremo presenti anche sabato 16 novembre nel pomeriggio in Piazzetta delle Stoviglie.

Per informazioni sul referendum è possibile chiamare il 379 174 8628, oppure visitate la nostra pagina Facebook Trasparenza per Empoli, o ancora sul sito www.trasparenzaperempoli.it