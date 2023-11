Ricognizione danni alluvione a Quarrata: disponibili i moduli

Sul sito della Regione Toscana sono stati pubblicati i moduli per la ricognizione dei danni provocati dagli eventi alluvionali dei primi di novembre.

Realizzati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, i moduli sono di due tipi: quelli per i privati e le associazioni senza scopo di lucro (modello B1) e quelli per le attività economiche e produttive (modello C1).

I moduli possono essere scaricati direttamente dal sito della Regione Toscana, oppure ritirati in versione cartacea presso i seguenti uffici comunali:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico, in Piazza Risorgimento 40

- Sportello Polizia Municipale, in Via Trieste 12

- Sportello Anagrafe, in Piazza della Vittoria, 1

Una volta compilati, i moduli andranno caricati sulla procedura online della Regione Toscana che per i privati sarà operativa nella settimana dal 20 al 25 novembre, mentre è in fase di attivazione per le attività economiche e produttive.

Per compilare correttamente i modelli B1 (privati e associazioni senza scopo di lucro) e C1 (attività economiche e produttive) la Regione ha predisposto una pagina di note esplicative nella sezione FAQ (che si trova nell’indice a sinistra della pagina del sito della Regione dedicata all’emergenza).

Nei moduli predisposti sono richieste numerose informazioni sui danni subiti.

Per questo motivo, è importante aver tenuto traccia di quanto avvenuto attraverso scontrini e fatture delle spese sostenute e foto.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa