Sorpresi a rubare di notte in un ristorante, due giovani in manette

La polizia ha arrestato due giovani a Firenze. I due, di origini nordafricane, sono stati sorpresi mentre stavano tentando di mettere a segno un colpo in un ristorante in via San Gallo, a pochi passi dalla Questura.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 4 del 16 novembre i due indagati si sarebbero messi all’opera dopo aver sostato prima qualche minuto fuori dal locale in maniera sospetta: una volta forzati il bandone e la porta dell’esercizio commerciale, il più giovane sarebbe entrato, mentre l’altro avrebbe fatto da palo. La polizia però se ne è accorta.

In pochi istanti i due malintenzionati si sono trovati circondati dagli agenti della Squadra Mobile fiorentina. Uno è stato subito fermato all’esterno del locale, mentre il presunto complice sembrava scappato. Ma anche quest’ultimo non ha fatto molta strada: gli investigatori lo hanno trovato sul retro del locale, nascosto dentro un maxi congelatore.

Dalle tasche del più grande degli arrestati è saltata fuori una chiave a cricchetto, che si ipotizza possa essere stata utilizzata per forzare l’ingresso del ristorante.





