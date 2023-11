Torre, una serata solidale per acquistare un defibrillatore

Batte forte la solidarietà nella frazione di Torre. Tutto merito della Pro Loco locale, che ha promosso e realizzato una cena di beneficenza i cui proventi sono stati utilizzati per l'acquisto di un defibrillatore e per la realizzazione di un corso di formazione per addetti all'utilizzo del DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno). Il corso, realizzato nei giorni scorsi dal formatore Fabrizio Bonino della onlus Cecchini Cuore, fondata dal dottor Maurizio Cecchini, cardiologo di Pisa, ha rilasciato ai partecipanti l'abilitazione per l'utilizzo del defibrillatore, elemento che in caso di emergenza può davvero salvare la vita.

"Una serata in cui allegria e convivialità hanno fatto squadra per investire nella sicurezza dell'intera comunità" ha sottolineato il presidente della Pro Loco Torre, Roberto Pellegrini.