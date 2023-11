"Un poster per la pace", XXesimo concorso del Lions Club Empoli nelle scuole

"Un poster per la Pace" 2023, Istituto Calasanzio

Per il Ventesimo anno consecutivo, il Lions Club Empoli Ferruccio Busoni ha fatto prendere foglio, matite e pennarelli agli studenti di due scuole empolesi, per disegnare e quindi partecipare al concorso "Un poster per la pace".

Il tema del concorso di questo anno, sviluppato dagli studenti dell’Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi e dal Conservatorio SS. Annunziata entrambi di Empoli, è stato "Osate sognare". Una colomba in volo, le mani intrecciate, cuori e bandiere di tutto il mondo, fino a tanti bambini in girotondo e i colori dell'arcobaleno. Così bambine e bambini hanno rappresentato la pace, in tutte le sue sfaccettature.

"Un poster per la Pace" 2023, Conservatorio SS. Annunziata

Un tema, dicono dal Lions Club Empoli Ferruccio Busoni, "caro sia ai Lions sia al mondo educativo, da diffondere e sviluppare costantemente, perché senza di essa non ci può essere nessuna promessa per il futuro".

Prima della premiazione, la Presidente Clara Bertelli ha illustrato gli scopi del Lionismo a livello mondiale. Successivamente i Presidenti della commissione esaminatrice Dott. Sergio De Cesaris per l’Istituto Calasanzio e la Prof.ssa Anna Romano per il Conservatorio SS. Annunziata, hanno espresso un sentito apprezzamento degli elaborati sia per la qualità dell’interpretazione grafica e cromatica del tema, sia per l’impegno, che si è protratto per due mesi circa, sotto la guida dei rispettivi insegnanti.

Al primo posto per l’istituto Calasanzio, sotto la guida della Prof. ssa Sara Becherelli, si è classificata Olivia Giovannetti della II Media. È risultata prima classificata al Conservatorio SS. Annunziata, sotto la guida del Prof. Lino Diricatti, Emma Barsacchi della III Media.