Al via Empoli Città del Natale: tutto acceso per il grande inizio

Empoli Città del Natale è stata finalmente inaugurata questo pomeriggio, con il corteo delle mascotte, con Empolino in prima fila e poi i supereroi e le principesse, la banda della Filarmonica Angiolo del Bravo, la nuova canzone del Natale di Empoli a firma di Andrea Maestrelli e la conduzione con le speaker e gli speaker di Radio Lady.

Dopo gli interventi delle autorità è stato acceso l'albero in piazza della Vittoria, tutti si sono spostati in piazza Farinata per l'accensione delle installazioni luminose sui palazzi ('addobbati' come regali di Natale) e delle mani a forma di cuore, che prendono colori diversi nel corso della giornata.

