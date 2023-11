Amministrative 2024, la campagna elettorale entra nel vivo a Vinci - 15-17 novembre

mercoledì, 15 novembre

Vinci, si parte.

Con la notizia, data quasi per certa e sulla bocca di tutti, sulle primarie del Pd tra Iallorenzi e Vanni è cominicata la corsa all'elezione del sindaco.

Vinci è l'unico Comune dell'Unione Empolese Valdelsa in cui il Pd va alle primarie.

I nomi di Iallorenzi e Vanni sono venuti fuori, ufficialmente, dopo le consultazioni dell'assemblea comunale, da una rosa di cinque (Bortolai, Marzocchini e Palandri si sono tirati fuori).

Daniele Vanni non si è fatto attendere e su Facebook e Instagram ha subito pubblicato un post, dove ha annunciato la propria candidatura, i propri intenti e chiudendo con un appello a unirsi a lui e dare una mano in campagna elettorale. Con tanto di mail.

Mercoledì, in tarda mattinata, è arrivata anche la comunicazione in prima persona di Sara Iallorenzi, anche lei attraverso i due social che vanno per la maggiore.

Mercoledì pomeriggio è arrivata la prima reazione dalla parte opposta: Tiziana Bianconi, segretaria della Lega Empoli-Vinci fa sapere di stare alla finestra per vedere come si svolgeranno le primarie e di capire se questa sfida interna al Pd "è vera o solo propaganda".

giovedì, 16 novembre

Nemmeno 24 ore dall'annuncio ufficiale e Daniele Vanni brucia la prima tappa: sabato 18, alle 3 del pomeriggio, invita tutti in Piazza della pace a Sovigliana per costituire il comitato elettorale.

Ultima apparizione, in ordine cronologico, è quella dell'opposizione in consiglio comunale. Con una nota, i consiglieri Scipioni, Morini, Cristiano Bianconi, Landi e Bindi calano pesante, definendo Vanni e Iallorenzi "due facce della stessa moneta".