Arrestati due uomini per spaccio di droga alla stazione di Santa Maria Novella

Sono stati arrestati dalla polizia nei pressi della stazione di Firenze Santa Maria Novella due senegalesi, di 48 e 28 anni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I due, alla vista dei militari, avrebbero tentato di allontanarsi velocemente lasciando intendere di volersi sottrarsi al controllo insospettendo così le forze dell’ordine.

Uno dei due, nel tentativo di allontanarsi, avrebbe anche gettato a terra un involucro di colore marrone risultato poi contenere sostanza stupefacente.

Una volta controllati, i due uomini sono risultati in possesso di hashish e cocaina, già divisa e confezionata in dosi verosimilmente pronte per essere vendute, oltre ad una somma di circa un migliaio di euro in monete e banconote di piccolo taglio, che gli investigatori della polfer ipotizzano essere i proventi di precedenti vendite.

L'arresto è stato convalidato dal tribunale di Firenze che, in attesa del processo, ha disposto misure cautelari nei confronti degli indagati.