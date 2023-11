Arrestato 32enne tunisino per detenzione ai fini di spaccio

È stato arrestato ai carabinieri di Livorno un cittadino tunisino 32enne, residente regolarmente nella città, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i servizi di pattugliamento del lungomare, i militari, in quel momento in viale Italia, hanno individuato un’autovettura sospetta. Una volta fermata l’auto per effettuare il controllo, il 32enne è sceso repentinamente dalla vettura tentando di fuggire a piedi.

Bloccato dai carabinieri, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici a cui, per il suo stato di evidente alterazione, i militari lo hanno sottoposto.

A seguito di controllo persona e dell’auto, i carabinieri hanno accertato che l’uomo fosse in possesso di 2 involucri in cellophane contenenti gr. 10,47 totali di “cocaina” e la somma in contanti di euro 3.700, verosimile proveniente dell’attività di spaccio.

La merce e il denaro sono stati posti sotto sequestro e l’uomo è stato di arrestato e denunciato a piede libero per resistenza e rifiuto di sottoporsi ad alcol test.

A seguito di udienza celebrata presso il tribunale di Livorno, il GIP ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora con permanenza notturna presso la sua abitazione.