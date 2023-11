Ciro Vestita nuovo ambasciatore del tartufo bianco di San Miniato

Domani (domenica 19 novembre) si aggiungerà una nuova personalità all’esercito degli ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato nel mondo: si tratta di Ciro Vestita, professore di nutrizione umana all’Università di Pisa, divulgatore scientifico e volto noto della tv (Porta a Porta, Linea Verde, Buongiorno Benessere e Uno Mattina, solo per citare alcuni dei programmi a cui prende parte abitualmente). L’appuntamento con la proclamazione del nuovo ambasciatore del tartufo bianco di San Miniato è previsto per le ore 15 allo spazio incontri di Piazza Duomo, dove Vestita sarà anche intervistato sui benefici del tartufo sulla salute umana, all’interno del ricchissimo programma della 52° Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato. Questa onorificenza verrà consegnata dal presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli. Chi diventa ambasciatore della pepita bianca sanminiatese ha il compito di promuovere il valore dell’eccellenza del tartufo sanminiatese in tutto il mondo. Il titolo di ambasciatore del tartufo bianco di San Miniato nel mondo è stato negli anni attribuito a moltissimi esponenti di spicco del mondo dello sport, della scienza, dello spettacolo, del sociale, dell’imprenditoria e della politica. Tra cui: Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Francesco Totti, Paolo Maldini, Vincenzo Nibali, Gianluigi Buffon, Giorgio Panariello, Carlo Conti, Giorgio Napolitano, Enrico Letta e molti altri.