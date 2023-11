Colpisce al volto un vigilante nel tentativo di rubare sushi e prosecco: arrestato un 31enne

Avrebbe probabilmente immaginato un finale diverso il 31enne di Prato che oggi ha tentato un rocambolesco furto presso il supermercato Coop di piazza Leopoldo a Firenze. Rocambolesco non tanto per la dinamica, piuttosto classica in questi casi, quanto per la scelta accurata della refurtiva.

Secondo quanto riportato l’uomo avrebbe tentato di rubare circa 50 euro di prodotti gastronomici. Per l’esattezza di sarebbe infilato nei pantaloni una bottiglia di prosecco, del salmone norvegese e del sushi. Ingredienti perfetti per un evento speciale ma piuttosto inusuali per un disperato tentativo di bloccare la fame.

Il 31enne sarebbe stato sorpreso dopo le casse facendo probabilmente insospettire il vigilante per lo strano volume dei suoi indumenti. Fermato per un controllo, avrebbe reagito sferrando un pugno al volto alla vigilanza privata e facendo così scattare l’immediata chiamata alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato poi arrestato con l'accusa di rapina impropria. Il vigilante è stato invece trasportato a Careggi per le cure mediche del caso.