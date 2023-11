Contronatura, dai centri diurni la mostra delle attività teatrali a San Miniato

Martedì 21 novembre, alle 18.00, in Sala del Consiglio, all’interno del Palazzo Comunale di San Miniato, verrà inaugurata la mostra “Contronatura”, il progetto di attività teatrale condiviso con persone colpite da disabilità mentale in natura e in spazi teatrali, raccontato grazie alle foto e ai video di Giacomo Saviozzi.

E’ stato realizzato dalla compagnia Semi Volanti e dall’associazione ‘Sui passi di Ale odv’, in collaborazione con IRCCS Stella Maris presidio riabilitativo Casa Verde di San Miniato e Comunità Alloggio protetta Elio Visone di Rivalto-Chianni, con il contributo di Comune di Ponsacco, Cesvot e Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, e con il patrocinio delle amministrazioni comunali di San Miniato, Cecina e Ponsacco.

La mostra è la conclusione di una serie di laboratori realizzati da “Lo spazio dei semi” a Ponsacco e in natura (a San Rossore nella parte boschiva e nella spiaggia, alla passeggiata dei Molini a Chianni, al lago Cavo a Ponsacco e nel Parco delle parole d’oro a Guamo), ai quali hanno partecipato formatrici, educatori, educatrici e ospiti delle strutture IRCCS Stella Maris Presidio riabilitativo Casa Verde di San Miniato e Comunità Alloggio protetta Elio Visone di Rivalto-Chianni.

E’ stato un percorso di crescita, condivisione e sperimentazione attraverso lo strumento del teatro e la natura come luogo fisico e dell’anima, da cui sono nate delle produzioni artistiche: il reportage fotografico e i video di Giacomo Saviozzi, il documentario a cura di Giovanni Cavallini e una performance teatrale, già andata in scena a Cecina e a Ponsacco, che il 17 dicembre sarà al Teatro di Lari.

La mostra sarà allestita fino al 25 novembre e sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico del Museo di Palazzo Comunale.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa