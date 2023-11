Esplosione in un appartamento a Carrara: grave un uomo

Una forte esposizione e poi l’incendio. È accaduto questa notte in appartamento al quarto piano in via Europa 12 ad Avenza, frazione di Carrara.

Quattro le persone coinvolte: un uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Cisanello di Pisa con l'elicottero Pegaso con gravi ustioni a braccia e gambe e al volto. Le altre, tre donne intossicate per inalazioni da fumi, sono state portate in codice giallo all'ospedale delle Apuane di Massa.

Sul posto sono intervenute un'automedica di Carrara, due ambulanze della pubblica assistenza locale, il Pegaso 3, vigili del fuoco e polizia.