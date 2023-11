Esplosione la PAS Centro Pneumatici ad Empoli

Forte esplosione nella zona industriale di Empoli tra Marcignana e il Terrafino. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incendio nella fabbrica PAS Centro Pneumatici in via Lucchese.

Le fiamme e il fumo sono visibili da molte frazioni del comune. Stanno intervenendo i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, Castelfiorentino.

Molte le segnalazioni in arrivo alla sala operativa 115 per l’importante nuvola di fumo nero visibile a distanza.

"Non ci sono persone coinvolte, stanno continuando ad arrivare mezzi dei vigili del fuoco e stiamo aspettando Arpat per le valutazioni dei rischi in base alle quali adotterò ordinanza di protezione civile. Per precauzione tenete finestre chiuse - ha spiegato in un post social Brenda Barnini, sindaco id Empoli - la viabilità in entrata e uscita da via Lucchese da Empoli verso Marcignana e da Marcignana verso Empoli è interrotta."

Notizia in aggiornamento