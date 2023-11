La Caffè Toscano Pielle Livorno attende in casa Paffoni Omegna

Reduce dal blitz di Legnano, la Caffè Toscano Pielle Livorno di coach Marco Cardani domenica pomeriggio farà ritorno al Pala Macchia (portato nel frattempo a 2470 presenze all’interno della struttura), ospitando la quotata Paffoni Omegna (palla a due ore 10). Non inganni la classifica dei piemontesi (4 vinte e 5 perse), non inganni l’esclusione dal roster di Riccardo Chinellato, perché la Fulgor è squadra costruita con ambizione e per stare nelle sfere altissime della classifica. Peraltro gli uomini di coach Ducarello vengono da due vittorie di fila, l’ultima siglata mercoledì sera a casa della Pall. Crema (71-88) nel recupero della terza giornata.

Tra i reduci della scorsa stagione spiccano senza dubbio Jacopo Balanzoni e Manuele Solaroli, giocatori d’area e con diverse soluzioni offensive al proprio arco. Zan Kosic e Filippo Fazioli sono gli altri due “lupi” ad andare in doppia cifra di media; massima attenzione anche a Patrick Baldassare, totem di categoria cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano e della Benetton Treviso. E già così la Paffoni sarebbe una squadra di tutto rispetto, ma agli ordini di coach Ducarello troviamo anche Francesco Gravaghi, Marco Torgano e Andrea Picarelli.

Tutti e tre con un passato nelle giovanili lombarde tra Milano e Desio e tutti e tre ormai da anni punti riferimento di squadre che militano tra la A2 e la B. Per Torgano e Picarelli stagione bis in quel Omegna, diversamente da Gravaghi che, dopo una positiva stagione in maglia Gallarate, è alla prima esperienza con i rosso-verdi. Chiudono il roster Mattia Coltro e Issa Fomba.

In casa Pielle, ovviamente, tanta voglia di allungare la striscia e continuare a giocare, divertendosi.

Fonte: Ufficio Stampa Pielle Livorno