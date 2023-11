Partita del cuore, una splendida serata: Finisce 10-6 per la Nazionale Italiana Cantanti

Una bellissima serata quella che si è tenuta all'interno dello stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena tra la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del Cuore del Movimento Shalom Onlus per sostenere le popolazioni della nostra regione colpite dal maltempo delle scorse settimane. Una partita del cuore che ha visto scendere in campo molti personaggi conosciuti del mondo del calcio e non solo. La Nazionale Cantanti, allenata da Fabio Capello e Sandro Giacobbe, ha avuto il piacere di ospitare Gabriel Omar Batistuta. Insieme a lui anche: Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Pago, Gemelli di Guidonia, Pierpaolo Pretelli, ai giovani Bugo, Aka 7, Luca D’Alessio (LDA), Cricca e molti altri. Per Shalom Campioni del cuore invece altri illustri interpreti che hanno fatto la storia di questo sport: Totò Di Natale, Nicolas Burdisso, Manuel Pasqual, Ciccio Tavano, Francesco Flachi, Celeste Pin e Gianluca Berti.

La serata è iniziata con lo show pre-partita e la sfilata delle tante società sportive giunte tra le mura della casa degli 'azzurri'. Le tribune gremite di tifosi non hanno mai smesso di tifare e accompagnare i giocatori presenti sul terreno di gioco, facendosi sentire per tutti i 90' di gioco. Una splendida occasione per unire il calcio ad un'iniziativa alquanto importante e significativa.

Al termine dei 90' di gioco ha avuto la meglio la Nazionali Cantanti che con un score di 10-6 ha superato i Campioni del Cuore del Movimento Shalom Onlus. Da sottolineare la prestazione di Antonio 'totò' Di Natale che ha messo nuovamente in mostra tutto il suo talento mai svanito.