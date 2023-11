Picchianti (FdI) lancia la campagna di ascolto per la campagna elettorale a Fucecchio

"Stamattina al bar Costagli di Fucecchio ho presentato la campagna di ascolto ApertaMente, una iniziativa nata di concerto con le forze politiche che mi sostengono, e con il mio comitato elettorale, formato dalle persone che si stanno avvicinando al mio progetto politico".

Così Vittorio Picchianti, candidato sindaco sostenuto dal suo partito Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha presentato la sua candidatura e la sua campagna di ascolto. Lo stesso giorno in cui si è tenuto anche l'evento di ascolto al gazebo Lega con il candidato e consigliere comunale uscente Marco Cordone.

Continua Picchianti: "Questa campagna ha come obiettivo un ascolto profondo dei cittadini e delle loro impressioni riguardo le tante criticità del nostro territorio, per arrivare alla stesura di un programma elettorale completo e in cui ogni fucecchiese possa rivedersi. Uno dei primi punti che affronterò nella scrittura del programma e che stamani ha riscontrato l'attenzione dei presenti, sarà certamente la sicurezza, sia a livello di rischio idrogeologico che di criminalità diffusa; una preoccupazione che sta creando tantissimi disagi ai fucecchiesi e li ha portati a cambiare tante abitudini nella maniera di vivere il territorio. Un'amministrazione comunale può e deve incidere su questo, attuando semplici, ma efficaci azioni amministrative.

Gran parte di questo problema sta nella mancanza di presidio del territorio: fa parte del mio programma una seria considerazione sulla riappropiazione, da parte del nostro comune, di un organico in pianta stabile di operatori di Polizia Municipale che sarà elemento necessario per liberare preziose risorse delle Forze dell'Ordine al contrasto della criminalità e dello spaccio. Altro aspetto importante su cui si è discusso a lungo è l’assoluta mancanza di progettualità da parte di un gruppo politico che amministra da ormai da oltre trent’anni. Mancanza che si manifesta soprattutto a livello di piano delle opere, che è incompleto e poco coerente con le necessità della città: una su tutti la viabilità, su cui non ci sono stati interventi negli ultimi 30 anni e con un piano del traffico ormai inadeguato e via via improvvisato".

Picchianti ha specificato anche la presenza dei compagni di viaggio per la campagna elettorale: "Infine ci tengo a sottolineare totale disponibilità, emersa ancora una volta, da parte dei consiglieri uscenti Sabrina Ramello, Simone Testai e Leonardo Pilastri di sostenere in consiglio un lavoro coordinato e condiviso insieme a me. Su questo aspetto mi soffermo poiché ritengo che sia importante far percepire ai cittadini quanto questa squadra sia in grado di portare valori aggiunti importanti a sostegno alla mia candidatura. Persone professionalmente preparate, che conoscono benissimo il territorio fucecchiese e le dinamiche del consiglio comunale, e che come me vogliono vedere una crescita importante del nostro territorio.

Il loro prezioso lavoro di proposta andrà in parallelo e sarà base fondamentale per la stesura nel programma. Un ringraziamento particolare va a chi oggi ha partecipato e ha condiviso con noi proposte, pensieri e perplessità, in particolar modo a un nutrito gruppo di residenti della zona di Via Castruccio con i quali mi sono confrontato su decoro, controllo delle residenze, sosta dei veicoli e raccolta dei rifiuti in una zona storica di Fucecchio sicuramente da valorizzare e purtroppo dimenticata negli ultimi anni. Aspetto tutti i cittadini alla prossima tappa ufficiale della campagna che avrò il piacere di annunciare quanto prima".