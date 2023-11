Prorogata la chiusura del nido d'infanzia Agnoletti di Campi Bisenzio

L'amministrazione comunale di Campi Bisenzio comunica che si è resa necessaria una proroga della chiusura del Nido d'infanzia Comunale A. M. Enriques Agnoletti per poter concludere la verifica degli impianti tecnici conseguente all'evento alluvionale, almeno fino a martedì 21 novembre compreso.

Il Comune si è attivato per cercare una eventuale sistemazione alternativa per i bambini e le bambine: lunedì le famiglie saranno contattate per maggiori informazioni a riguardo.

Fonte: Ufficio stampa comune Campi Bisenzio