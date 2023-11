Sabato 2 dicembre 70esima assegnazione del Premio Pozzale

Tutto pronto per “La Notte del Premio Pozzale”. Si avvicina il momento della cerimonia di premiazione del riconoscimento culturale più importante del Comune di Empoli, il Premio Letterario Pozzale Luigi Russo. Quest’anno si celebra la 70° edizione, un’edizione significativa che sarà accompagnata da novità da non perdere.

"Un'edizione importante, la numero 70, testimone della longevità di un premio che racconta la volontà di una comunità di scommettere sulla cultura – afferma l’assessora alla cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni - è sempre un'emozione parlare del Premio Pozzale, quest'anno più che mai. Abbiamo deciso di restituire la cerimonia di premiazione alla sua sede naturale, la biblioteca comunale Renato Fucini, e abbiamo scelto di arricchire la serata con un momento dedicato al racconto dal vivo, alla recitazione. L'auspicio è che la partecipazione sia massima, sia alla Notte del Premio Pozzale sia agli altri, numerosi, appuntamenti in cui il Premio, le autrici e i libri vincitori incontreranno la città. Grazie a chi anche quest'anno si è impegnato per la realizzazione di una manifestazione che rappresenta un tesoro prezioso per Empoli".

NOTTE DEL PREMIO POZZALE - La cerimonia di assegnazione del premio si inserirà all’interno di una grande festa cittadina, intitolata “La notte del Premio Pozzale 70° edizione”, con incontri, letture, musica e teatro. L’evento torna nella biblioteca comunale Renato Fucini di via Cavour, nella rinnovata Sala Maggiore che negli anni ’50 ospitò diverse cerimonie di premiazione.

La premiazione avrà inizio alle 18 di sabato 2 dicembre 2023 e le tre vincitrici, Silvia Ballestra, Maria Grazia Calandrone e Igiaba Scego riceveranno il prestigioso premio. L’evento sarà condotto dal giornalista Rai Andrea Marotta e andrà in onda in diretta su Canale 88, con la regia a cura di Giallo Mare Minimal Teatro.

Al termine della cerimonia è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti, per brindare tutti insieme alle settanta edizioni del premio e alle 21, sempre in Sala Maggiore, si terrà l’incontro teatrale “Aiutami a dire la memoria!” di e con Giorgio Scaramuzzino, immagini di Ines Cattabriga, liberamente tratto da “Madama Pozzale” di Stefano Massini.

GIURIA POPOLARE - Nel corso della cerimonia, alla presenza della Giuria del Premio e del Comitato organizzatore, sarà assegnata a una delle tre scrittrici vincitrici anche la menzione speciale ‘Selezione dei lettori’, frutto delle votazioni espresse dalla Giuria popolare del premio, composta da lettrici e lettori che hanno segnalato la loro preferenza da luglio al 19 novembre. Un percorso nel quale hanno avuto un ruolo importante anche le tre librerie cittadine, Rinascita, La San Paolo Libri & Persone e NessunDove.

PREMIATE - Le scrittrici vincitrici di questa edizione sono Silvia Ballestra con “La Sibilla. Vita di Joyce Lussu” (Editori Laterza, 2022), Maria Grazia Calandrone con “Dove non mi hai portata. Mia madre, un caso di cronaca” (Einaudi, 2022) e Igiaba Scego con “Cassandra a Mogadiscio” (Bompiani, 2023), individuate dagli undici giurati del Premio.

Tre storie che si intrecciano con la realtà e la vita, tre storie di memoria al femminile che aprono prospettive decisive per pensare il futuro di tutte e di tutti, che sarà possibile acquistare anche la sera stessa della premiazione.

INCONTRI CON LE AUTRICI - Già da venerdì primo dicembre, la città incontrerà le vincitrici del Premio Pozzale. Alle 10 l’autrice Silvia Ballestra incontrerà quattro classi delle scuole secondarie di secondo grado di Empoli che hanno letto il suo libro. Di pomeriggio, alle 18, l’autrice Igiaba Scego terrà un incontro aperto al pubblico nello Spazio Soci Bibliocoop del Centro*Empoli, a cura della Libreria Rinascita.

Sabato 2 dicembre gli incontri continueranno e alle 10 Igiaba Scego incontrerà gli studenti delle scuole superiori, mentre la terza autrice vincitrice, Maria Grazia Calandrone, incontrerà altre classi delle scuole superiori.

In contemporanea, alle 10.30, nella biblioteca comunale Silvia Ballestra terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza, coordinato dal Circolo di lettura della biblioteca “Preferirei di no” e con la presenza della Libreria La San Paolo* Libri & Persone.

LA GIURIA DEL PREMIO - L’attuale Giuria del Premio è composta da Roberto Barzanti, Matteo Bensi (presidente del Comitato organizzatore), Giuliano Campioni, Laura Desideri, Giuseppe Faso, Alfonso Maurizio Iacono, Giacomo Magrini, Cristina Nesi, Evelina Santangelo, Alessandra Sarchi e Virginia Tonfoni.

Fonte: Ufficio Stampa comune di Empoli