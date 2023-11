Sciopero Cobas del comparto igiene urbana, presidio a Firenze

I sindacati Cobas lavoro privato, CUB e ADL COBAS hanno proclamato uno sciopero nazionale per venerdì 24 novembre partendo dall'esigenza di richiedere maggior tutele in materia di

igiene, salute e sicurezza, perché solo nelle ultime settimane, in questo comparto e non solo, si sono verificati troppi infortuni gravi, di cui due mortali.

Le cause sono:

Le retribuzioni troppo basse, che assieme alla precarietà del lavoro incentivano la sottovalutazione dei rischi.

L’innalzamento dell’età pensionabile per mansioni che richiedono prontezza dei riflessi e integrità fisica.

La logica del profitto anteposta al rispetto della sicurezza e della vita umana.

Chiediamo e ci battiamo per:

No al cosiddetto "monoperatore"

No all'obbligo del lavoro festivo

Revoca degli appalti alle società che non applicano il CCNL di settore (Utilitalia o Fise) e che non rispettano le norme sulla sicurezza, con la conseguente re-internalizzazione del servizio

Riconoscimento della condizione di lavoro “usurante"

Rafforzamento della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Riconoscimento agli autisti del diritto di non guidare oltre le nove ore consecutive

Obbligo di "bagnatura stradale" prima dei passaggi degli operatori con i soffiatori e le macchine spazzatrici.

Ridiscutere l’uso e l’utilità del telefono aziendale

Assunzione diretta al secondo livello con passaggio automatico di tutti i lavoratori già in forza con livelli inferiori, ccnl Utilitalia Fise Assoambiente

Presidio alle 9.30 sotto la sede del Consiglio regionale della Toscana in via Cavour. Per partecipare al presidio da Empoli l'appuntamento è per le ore 8,15 alla stazione ferroviaria.