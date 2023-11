Tutto pronto per Use Rosa Scotti vs Basket 2000 San Giorgio Mantova

Più che un campionato pare un tappone alpino del giro d’Italia. Appena trovata una montagna ecco che infatti se ne para subito un’altra.

Da Selargius martedì a Mantova in casa è un baleno per l’Use Rosa Scotti, solo poche ore per preparare una partita che porterà domenica alle 18 al Pala Sammontana un’avversaria mai vista che però coach Alessio Cioni conosce fin troppo bene.

Ecco come il tecnico la presenta: “Giochiamo contro una squadra d’alta classifica – spiega – con giocatrici importanti e di categoria superiore a partire da Orazzo. E’ una squadra forte che rispettiamo, ma sono fiducioso che noi ci possiamo rialzare dopo una trasferta complicata come quella di Selargius. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita ma ora la cosa che più conta è consolidare le nostre regole. Quindi ci concentriamo più su quello che siamo noi piuttosto che sulle avversarie e questo mi fa essere fiducioso nelle mie ragazze. Le possibilità ce le abbiamo pur avendo di fronte un avversario complicato. Come dico da inizio stagione questo è un campionato stimolante e quindi ben venga subito dopo Selargius questo difficile banco di prova”.

Allenata da coach Stefano Purrone, alla sua terza stagione sulla panchina della prima squadra, Basket 2000 San Giorgio Mantova ha iniziato l’attività federale nel 2001 e milita nel campionato di A2 dalla stagione 2018/2019. Attualmente occupa il gradino della classifica sotto all’Use Rosa avendo 4 punti frutto di due vittorie esterne, a Roma ed a Selargius (quindi occhio). Nell’ultimo turno ha perso in casa con Galli San Giovanni Valdarno e così, come la Scotti, cerca il riscatto in questa sfida.

Resta da ricordare che arbitreranno Cattani di Cittaducale e Faro di Tivoli e che i tifosi mantovani potranno seguire la partita in diretta sul canale youtube usebasket.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa