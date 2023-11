Un'emozionante interpretazione teatrale per combattere la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Montespertoli, in collaborazione con la P.A. Croce d'oro e il Centro Aiuto Lilith, presenta un'emozionante interpretazione teatrale dal titolo "Rosa Rossetto: dalle Donne per le Donne".

L'evento si terrà il 25 novembre alle 16:30 presso la Sala del Consiglio del Comune di Montespertoli e sarà sostenuto dal coro "Sin Miedo". Questa iniziativa è volta a sensibilizzare la comunità sulla persistente problematica della violenza di genere attraverso un'esperienza artistica coinvolgente.

"Rosa Rossetto" non è solo uno spettacolo, ma un racconto ispirato alla storia di Helena Rubistein, l'imprenditrice che ha fatto la storia del make up. Il titolo stesso riflette l'obiettivo di questa performance, interpretata da Giovanna Vannini, Lara Lazzeri e il Centro Aiuto Donna Lilith: unire le donne attraverso la forza simbolica di Helena. La grafica dell’iniziativa è stata realizzata da Tatiana Baccetti.

Helena Rubinstein, una vera pioniera nel suo settore, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del make-up e si è affermata come imprenditrice rivoluzionaria. La sua visione audace ha trasformato radicalmente il concetto di trucco, contribuendo a ridefinire gli standard di bellezza. Oltre ad essere una creatrice di tendenze nel campo cosmetico, Helena Rubinstein si è distinta per la sua straordinaria personalità e il suo carisma.

Nel contesto della fine dell'Ottocento, un'epoca in cui le donne stavano lottando per l'emancipazione, Helena Rubinstein ha assunto un ruolo di guida. Ha preso il controllo del proprio destino, diventando un simbolo di indipendenza e determinazione per generazioni successive. Il suo approccio al make-up non era solo estetico ma si estendeva a una filosofia che promuoveva l'autoespressione e l'autonomia delle donne attraverso il trucco.

“Ogni anno, in questa giornata particolare, il nostro pensiero va alle tante donne che hanno subito e che stanno subendo qualunque forma di violenza nella loro vita quotidiana. Crediamo che oltre al tema della difesa e della tutela delle donne nelle situazioni critiche, sia importante che il 25 novembre rappresenti anche un’occasione per parlare di autonomia e di indipendenza nelle scelte e di empowerment femminile. È necessario porre all’attenzione l’intimo e necessario legame tra l’uscita dalla violenza e il recupero della piena autonomia sotto il profilo sociale ed economico. Il processo di empowerment, volto a garantire il benessere generale delle donne, assume un’importanza fondamentale per rendere davvero concreto ed efficiente ogni percorso di sostegno e di fuoriuscita dalla violenza” dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alle pari opportunità.

La sua eredità non si limita solo ai prodotti cosmetici, ma rappresenta un capitolo significativo nella storia dell'emancipazione femminile. La sua storia ispiratrice continua a essere un faro per coloro che cercano di sfidare le convenzioni e perseguire il proprio potenziale.

Durante l'evento, sarà possibile trovare un punto informazioni gestito dall'Associazione Lilith, che fornirà risorse utili e supporto per coloro che ne avessero bisogno. L'associazione ha uno sportello Centro aiuto donna Lilith a Montespertoli. Durante lo svolgimento dell'evento saranno presenti le operatrici del centro. Questo punto di riferimento è pensato per offrire un valido sostegno a tutte le donne che dovessero avere necessità specifiche o cercare risorse utili. Lo sportello è aperto solo su appuntamento tramite il numero 333 1810811 o per email: centrolilith.montespertoli@gmail.com

In aggiunta, sarà presente la Cappa Rossa Itinerante del progetto promosso dall'Associazione Sole Luna, fornendo approfondimenti supplementari sulla campagna di sensibilizzazione. Il progetto vuole, tramite una veste rossa, una cappa appunto, coinvolgere attivamente le persone. Sarà possibile personalizzare con cuciture, bottoni o altro la cappa cucita dalle mani di tante persone.

Il Comune di Montespertoli, insieme ai partner coinvolti, invita la comunità a partecipare numerosa a questo evento significativo, contribuendo così a promuovere la consapevolezza e a sostenere l'importante causa contro la violenza sulle donne.

Fonte: Alessio Mugnaini - Sindaco di Montespertoli