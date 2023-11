Colto in flagranza del reato: un arresto a Pisa per violenza sessuale

Camminava tenendo per mano una minore la quale sembrava turbata dal gesto. È stata la segnalazione di un abitante di San Giusto, insospettito dal comportamento dell’uomo, a richiamare l’attenzione della polizia subito intervenuta sul posto.

Stando alle ricostruzioni l’uomo, un 37enne centrafricano regolarmente residente a Pisa, avrebbe incontrato la minore per la prima volta pochi minuti prima su un autobus di linea urbana e, senza alcun motivo, le avrebbe dato due baci sulle guance malgrado i due non si conoscessero.

La ragazza aveva avvisato tempestivamente i genitori dell’accaduto e i due l’avevano raggiunta sul posto insieme ai poliziotti. Questi ultimi, dopo aver raccolto le testimonianze delle persone che avevano assistito al fatto, hanno arrestato l’uomo nella flagranza del reato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.

I militari hanno inoltre perquisito l’abitazione del 37enne sequestrando, per i successivi approfondimenti da parte degli investigatori, i device informatici trovati in casa.

Su disposizione del PM l’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale Don Bosco di Pisa, in attesa della convalida del provvedimento precautelare da parte del GIP, di fronte al quale l’accusato potrà difendersi dalle accuse.

Per la minore non sono state necessarie cure mediche.