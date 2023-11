Estra Pistoia Basket si impone con 68-63 su Banco Sardegna

Seconda vittoria consecutiva casalinga per l’Estra Pistoia Basket che, in un PalaCarrara ribollente, supera anche il Banco di Sardegna Sassari nell’ottava giornata di campionato per 68-63 e conquista due punti sicuramente importanti per quanto riguarda il percorso verso la salvezza quando siamo alla metà del girone d’andata di LBA. Un successo frutto della grande abnegazione difensiva di tutto l’organico, concedendo soltanto poco più di 60 punti ad un avversario sempre costretto ad inseguire e ricacciato indietro quando la Dinamo si era riavvicinata anche ad una sola lunghezza di distacco. Top scorer della partita Jordon Varnado con 14 punti.

Una domenica importante anche fuori dal campo per il club con le iniziative di “Alziamo le mani” in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: squadre in mezzo al campo al momento dell’inno con la maglia rossa mettendo in evidenza il numero 1522 e poi l’inaugurazione del seggiolino rosso in tribuna centrale alla presenza del presidente Massimo Capecchi, del Dg Ettore Saracca e del vicesindaco Anna Maria Celesti.

PRIMO TEMPO

L’avvio di gara è di quelli importanti per Estra Pistoia che, fin dal primo canestro, tiene le mani sul match: le due triple di Ryan Hawkins, decisivo anche in attacco, e la presenza di Varnado valgono il primo allungo importante sul 16-9 al 7′: all’8′ c’è il massimo vantaggio iniziale sul 22-11 con Wheatle e la schiacciata ancora di Varnado nel rush finale vale il 24-17 al 10′.

Anche nel secondo periodo i biancorossi tengono le mani sul match: Willis ritocca da tre il massimo vantaggio (35-21 al 13′ con due triple in successione) ma un contro break di 10-0 di Sassari con Kruslin protagonista rimettono in carreggiata gli ospiti (35-31). Pistoia spreca qualche azione di troppo ma Willis punisce di nuovo dall’angolo per il 42-34 del 20′.

SECONDO TEMPO

La ripresa vedrà il sopravvento assoluto delle difese rispetto agli attacchi visto che si segnerà davvero col contagocce. Il terzo periodo si apre con tre schiacciate a fila di Gombauld (42-40) ma Ogbeide e Wheatle tornano a far respirare l’Estra (52-45 al 28’con la terza tripla dell’italo-inglese) ma al 30′ il divario è minimo con la tripla di Cappelletti (52-49).

Sassari arriva allo scarto minimo con Tyree e McKinnie (54-53) ma il 2+1 di Saccaggi nel traffico ridà nuova linfa a Pistoia solidificato anche da Ogbeide e, finalmente, anche dalla prima tripla di un Moore non nella sua serata migliore (62-53 al 36′) ma comunque prezioso per i compagni (7 assist). L’Estra inizia a vedere il traguardo, Sassari non molla ed a 33″ dalla fine è sempre lì (64-60 di Gombauld che però sbaglia l’aggiuntivo). Ci pensano, però, i liberi di Moore e Hawkins, a 10″ dal termine, a scrivere la parola fine per il 68-63 del 40′.

IL TABELLINO DI ESTRA – BANCO SARDEGNA 68-63

PARZIALI (24-17, 42-34, 52-49)

ESTRA PT: Willis 12, Della Rosa ne, Moore 7, Metsla ne, Dembelè ne, Saccaggi 3, Del Chiaro 2, Stoch ne, Varnado 14, Wheatle 11, Hawkins 10, Ogbeide 9. All.: Brienza

BANCO SARDEGNA SS: Cappelletti 6, Pisano ne, Treier 5, Tyree 12, Kruslin 9, Whittaker 4, Raspino 2, Gandini ne, Gentile 5, Gombauld 11, McKinne 4, Charalampopoulos 5. All.: Bucchi

ARBITRI: Lanzarini, Valzani, Valleriani

NOTE: Spettatori: 3085 (1973 abbonati + 1112 paganti). Usciti per cinque falli: nessuno. Fallo tecnico: Saccaggi (P) al 14’, Varnado (P) e panchina Sassari.

Fonte: Area Comunicazione - A.S. Pistoia Basket 2000