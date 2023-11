Furti e atti vandalici su autovetture colpiscono la notte fiorentina

La polizia di Firenze è stata chiamare a gestire diverse segnalazioni tra la notte di sabato sera e le prime ore di oggi.

Il primo intervento ieri sera, quando un uomo ha inseguito quattro ragazzi che avevano rubato una bottiglia di vodka dal suo negozio. Questi lo hanno aggredito colpendolo alla testa con la stessa bottiglia per poi dileguarsi nella notte fiorentina.

È successo ieri sera tra via Caldaie e piazza Santo Spirito. L’uomo, 33enne originario del Bangladesh, si era accorto che i quattro ragazzi entrati nel suo locale avevano rubato una bottiglia. Si era quindi dato all’inseguimento dei ladri nel tentativo di recuperare la refurtiva. Questi per sfuggire, lo hanno aggredito colpendolo alla testa con la bottiglia rubata e facendo poi perdere le loro tracce. Per il 33enne è stato necessario il trasferimento all’ospedale Santa Maria Nuova per le opportune cure mediche.

La polizia esaminerà ora anche le immagini registrate dalle telecamere presenti in zona per risalire all'identità degli autori della rapina.

Il secondo intervento risale invece ad un tentato furto ai danni di una pizzeria. Stando alle ricostruzioni ignoti avrebbero cercato di sfondare la vetrina di Runner Pizza di via del Bronzino con un tombino. La scoperta è stata fatta stamani, intorno alle 7.

La polizia fiorentina ha infine constatato un atto vandalico ai datti di nove vetture parcheggiate in lungarno Corsini. La polizia è intervenuta questa mattina all’alba dopo una segnalazione. Sono in corsole ricerche per risalire agli autori dei danneggiamenti.