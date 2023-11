Giorgetti: al via un bando per le associazioni impegnate sulle sicurezza stradale

L'assessore alla mobilità e polizia municipale Stefano Giorgetti ha annunciato oggi, nel corso della cerimonia promossa in occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada che si è svolta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, l’uscita di un bando rivolto alle associazioni impegnate sulla sicurezza stradale. L’obiettivo è quello di per portare avanti progetti insieme al Comune di Firenze.

"Abbiamo deciso di stanziare delle risorse con cui finanziere i progetti delle associazioni impegnate, ognuna con la propria specificità, sul tema della sicurezza stradale in collaborazione con l'amministrazione. A breve pubblicheremo i bandi e invito le associazioni a presentare i loro progetti".

Durante la cerimonia, l’assessore Giorgetti ha anche ricordato la costituzione dell'ufficio sicurezza stradale che, con personale e risorse proprie, si dedica a 360 gradi a questo tema.

Un’attività ad ampio spettro che spazia dall'analisi degli incidenti alla collaborazione nella progettazione degli interventi infrastrutturali sulle strade, passando attraverso l’informazione nelle scuole e con campagne rivolte alla cittadinanza.

"Ogni anno grazie ai progetti di Vigilandia - ha poi continuato l'assessore - contattiamo oltre 50 scuole e 5.000 tra bambini e ragazzi. Un lavoro importantissimo che dobbiamo proseguire e potenziare perché dobbiamo puntare sulle giovani generazioni per favorire un cambio di mentalità per mettere al primo posto la sicurezza e il rispetto delle regole. In questo lavoro il ruolo delle associazioni è davvero fondamentale".

Fondamentali, all’interno della costruzione di una cultura della sicurezza, i controlli della municipale mirati in particolare ai comportamenti più rischiosi come la distrazione e l'uso dei cellulari alla guida, il rispetto dei limiti di velocità e dei semafori rossi.

Durante la cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del consiglio comunale Luca Milani, l'assessora alla cultura della legalità Maria Federica Giuliani, il comandante della Polizia municipale Francesco Passaretti, Graziano Lori delegato del comandante della Polizia municipale per la sicurezza stradale, Doretta Boretti, presidente dell'Associazione italiana familiari e vittime della strada. Nel corso della cerimonia anche il dialogo tra Valentina Borgogni, presidente dell'Associazione Gabriele Borgogni, e Vanessa, vittima di un incidente, e la presentazione del libro “L'ultimo istante" di Roberto Casati.

A conclusione il concerto delle fisarmoniche del Conservatorio Cherubini.