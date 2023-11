I Ministri Volontari aiutano Campi Bisenzio raccogliendo più di 50 metri cubi di fango e macerie

Per far fronte all'emergenza derivante dall'alluvione in Toscana, anche i Ministri Volontari di Scientology, provenienti da diversi parti d'Italia, hanno voluto dare illoro contributo per portare aiuto alla comunità di Campi Bisenzio.

Durante il week-end i Ministri Volontari, sotto indicazioni dell’assessore Pizzirusso del Comune di Campi Bisenzio, si sono recati all’interno di un condominio dove erano rimasti parecchi rifiuti e detriti che sono stati accumulati, caricati sul camion e portati in discarica. In seguito sono stati raccolti altri detriti e macerie nei pressi di Piazza Aldo Moro.

Hanno poi prestato servizio in un complesso di Via Cetino che aveva richiesto aiuto per lo smaltimento di tutti i mobili, ramaglie e delle macerie che purtroppo sono andati persi a causa dell’acqua e del fango. Quindi i volontari hanno caricato tutto sui mezzi e hanno portato tutto alla discarica. Hanno continuato anche in notturna ad operare rimuovendo detriti e fango anche dal parcheggio del condominio accumulandoli sul ciglio della strada così che la municipalizzata potesse raccoglierli facilmente.

In totale i Ministri Volontari hanno portato in discarica 37 metri cubi di macerie e hanno movimentato altri 20 metri cubi di detriti sui cigli della strada, per un totale di più di 50 metri cubi. I condomini di Via Cetino hanno voluto invitare a cena i Ministri Volontari per ringraziarli per l’enorme aiuto ricevuto.

Fonte: Ufficio Stampa Ministri Volontari