Inaugurato al PalaCarrara il "Seggiolino rosso" contro la violenza sulle donne

In occasione della partita casalinga di LBA fra Estra Pistoia Basket 2000 e Banco di Sardegna Sassari si sono svolte le prime iniziative messe in campo dal club biancorosso per quanto concerne la campagna di sensibilizzazione in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma il prossimo 25 novembre.

Il messaggio scelto dalle rappresentanti femminili della società è stato quello di “Alziamo la testa”, la necessità ne di voltarsi dall’altra parte di fronte a tentativi di violenza, fisica o psicologica, nei confronti delle donne ne di sottovalutare la tematica.

La squadra biancorossa, pertanto, al momento della presentazione al centro del campo ha indossato la maglia rossa realizzata per l’occasione, che riportava la scritta del numero telefonico nazionale 1522 utilizzato per chi ha subito questo tipo di vessazione per denunciare e ricevere un aiuto, grazie alla fattiva collaborazione con le aziende B.G. Legno e Olla Home Solution di Samuel Olla.

Alcuni bambini e ragazzi del settore giovanile, invece, si sono schierati al fianco della Dinamo Sassari, che ha collaborato fattivamente alla realizzazione di questi eventi grazie alla vicinanza dimostrata dalla società e da Fondazione Dinamo, così come al fianco degli arbitri.

Inoltre, prima del fischio d’inizio del match, è stato inaugurato nella tribuna centrale del “PalaCarrara” il seggiolino rosso, il monito e l’attenzione che la società vuole lasciare oggi, e nel futuro, in favore di questa tematica così delicata e, purtroppo, fortemente attuale: a svelare la nuova veste del seggiolino, rigorosamente rosso e con sopra cucito il numero 1522, il vicesindaco di Pistoia Anna Maria Celesti, vista la stretta collaborazione del Comune con la società per tutte le iniziative del progetto “Insieme per il sociale”, il presidente di Estra Pistoia Basket Massimo Capecchi ed il direttore generale Ettore Saracca.

Gli appuntamenti proseguono, poi, nella giornata di domani lunedì 20 novembre con il talk organizzato dalla società, sempre in collaborazione col Comune, al Teatro Bolognini durante il quale sarà presentato il video appositamente realizzato per l’occasione da due giovani pistoiesi, Rebecca Fedi e Andrea Del Serra, sul tema della violenza sulle donne e che vede protagonista la preparatrice fisica della prima squadra, Rachele Chiappelli, con i giocatori Gianluca Della Rosa e Carl Wheatle.

All’evento parteciperanno circa 300 studenti di alcune delle scuole superiori cittadine, così come altri di ulteriori istituti della città erano presenti alla partita contro Sassari in quanto anch’essi sensibilizzati sul tema.

Fonte: Area Comunicazione - A.S. Pistoia Basket 2000