Intercettati due spacciatori grazie al progetto “malamovida” dei carabinieri di Livorno.

Sono stati intercettati dai controlli, rispettivamente in piazza XX Settembre e in viale Petrarca, due ragazzi nordafricani di 18 e 31 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il più giovane è stato trovato in possesso di 12 gr di hashish e cocaina già smistata in altrettanti involucri oltre che 115 euro in contanti.

Il secondo, fermato in viale Petrarci a bordo della sua vettura, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 2,23 gr/l. Ulteriori controllo hanno permesso ai militari di rinvenire anche 13 involucri contenenti 4g di cocaina e 160 euro in contanti.

Per quest’ultimo è scattato il ritiro immediato della patente e il deferimento per guida in stato di ebbrezza.

Sempre nel corso dei controlli del progetto “malamovida” sono stati segnalati alla prefettura labronica anche due giovani italiani di 25 e 26 anni quali consumatori di sostanza stupefacenti. Controllati, sono stati infatti sorpresi rispettivamente con 0,5 e 0,9 grammi di hashish.