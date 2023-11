La “Carovana dei Diritti” della FLC-CGIL fa tappa a Cecina

Farà tappa anche a Cecina l’iniziativa “Carovana dei diritti” lanciata gli scorsi giorni dalla direzione nazionale di Flc-Cgil. “Stesso Paese, stessi diritti” è lo slogan della campagna.

L’appuntamento con il camper dei diritti è fissato per martedì 21 novembre dalle 8 alle 14 in via Fucini, all’altezza del numero civico 6.

La Flc-Cgil in quell’occasione si aprirà al confronto con i cittadini, promuovendo un volantinaggio sui temi fondamentali e le criticità dei settori dell’istruzione e della ricerca.

L’iniziativa si presenta come un vero e proprio percorso a tappe attraverso tutte le Regioni d’Italia per incontrare i cittadini e parlare con loro di salari, contratti nei settori della conoscenza, qualità del lavoro, precariato, privatizzazioni e il forte definanziamento di scuola, università, ricerca e Afam.

Focus anche sul tema dell’autonomia differenziata.