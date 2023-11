L'associazione Il Ponte presente a "Germogli" con tante attività

Anche quest’anno l’associazione culturale “Il Ponte” è presente a Germogli, iniziativa giunta alla sua terza edizione interamente dedicata ai più piccoli che per quest’anno celebra l’articolo 2 della convenzione ONU: contro ogni forma di discriminazione.

Per l’occasione l’associazione ha organizzato un laboratorio creativo dal titolo “Felici tra mille colori”: letture, filastrocche, canzoncine, giochi, attività creative e manuali saranno le principali protagoniste.

Aspettiamo le bambine e i bambini da 1 a 6 anni sabato 25 novembre dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19 presso la sede dell’associazione in via F. Ferrucci, 12 (angolo piazza XXIV Luglio) a Empoli.

L’evento è gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 0571 73916 o 335 5417264, scrivere all’indirizzo mail info@associazioneculturaleilponte.it .

Fonte: Associazione Culturale “Il Ponte”