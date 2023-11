L'Empoli Pallavolo vicina a Timenet dopo l'incendio

La esprime la società giallonera allo sponsor della prima squadra per le conseguenze dell’incendio nella sede di via Lucchese.

L’Empoli Pallavolo esprime la sua vicinanza alla Timenet S.p.A. a seguito dell’incendio divampato oggi all’officina Pas, adiacente alla sede di via Lucchese dell’azienda. Il rogo ha infatti provocato danni rilevanti ad una parte dell’immobile che ospita la società specializzata in servizi di connettività internet e voce per professionisti e imprese.

La Timenet S.p.A è da tempo il main sponsor della prima squadra dell’Empoli Pallavolo che, infatti, si chiama Timenet Empoli Pallavolo.

Per le conseguenze riportate nell’incendio, il Presidente Antonio Genova insieme a tutta la società giallonera è vicino all’azienda del Terrafino con la quale da anni esiste un rapporto di collaborazione che ha portato, pochi mesi fa, al rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione biennale.

Ufficio stampa Empoli Pallavolo