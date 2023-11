Oltraggio a pubblico ufficiale e minacce. Due denunce a Pisa

Ieri pomeriggio la polizia di Pisa ha denunciato due individui durante interventi distinti.

Nel primo episodio una pattuglia è intervenuta in via Benedetto Croce per la segnalazione di un soggetto che aveva spintonato una donna straniera all’interno di un autobus. Una volta scesi dal mezzo gli insulti ed è stato necessario l’intervento della volante per calmare l’uomo, un 54enne già noto alle forze dell’ordine. Accompagnato in questura è stato denunciato per i reati di minacce e violenza privata, aggravati dalla discriminazione razziale. Il suo fascicolo verrà trasmesso anche all’ufficio misure di prevenzione della questura, per valutarne le misure generalpreventive volte a contenerne nell’immediato la pericolosità sociale.

Il secondo intervento è stato invece registrato in piazza della Repubblica, di fronte al tribunale. Il soggetto segnalato alle forze dell’ordine, un pluripregiudicato 42enne di Pisa, sarebbe risultato molesto nei confronti dell’esercente di un un’attività della piazza. L’uomo si era dimostrato particolarmente agitato, offensivo e poco collaborativo, per cui i poliziotti, dopo averlo invitato ad uscire, hanno faticato a riportarlo alla calma. Gli operatori del 118, dopo averlo visitato, non hanno rilevato la necessità di accompagnarlo al pronto soccorso. I militari lo hanno successivamente portato in questura per formalizzare la denuncia per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.