Pielle Livorno sconfitta per la terza volta. Paffoni Omegna ha la meglio

Stavolta gli episodi condannano la Pielle Livorno e per la Caffè Toscano arriva la terza sconfitta in campionato, la seconda sul parquet amico del Pala Macchia; ad uscire con le braccia alzate dal Pala Macchia è infatti la Paffoni Omegna per 76-74 al termine di una gara che i ragazzi di coach Marco Cardani hanno ribaltato nel secondo quarto, dopo avvio tutto di marca piemontese.

Nella seconda metà partita è un susseguirsi di sorpassi e controsorpassi, in attesa di un finale nel quale la Fulgor è più lucida rispetto ad una Pielle che fallisce un libero di troppo con Lo Biondo e successivamente due assalti con Chiarini.

Una sconfitta al cospetto di un’ottima squadra, lo avevamo precisato in sede di presentazione, che non scalfisce nella maniera più assoluta il percorso fin qua vissuto da Campori e compagni e fatto di 7 vittorie e 3 sconfitte. Prossimo impegno sul parquet di Montecatini, sponda Gema (autentica sorpresa del torneo).

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Paffoni Omegna: 74-76

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 18, Laganà 6, Rubbini 8, Lo Biondo 15, Manna ne, Cristofani ne, Dadomo ne, Gamba ne, Ferraro, Chiarini 15, Campori 3, Diouf 9. All. Cardani.

PAFFONI: Baldassarre 14, Picarelli, Coltro 6, Fazioli 12, Balanzoni 12, Torgano 17, Trebeschi ne, Kosic 9, Puppieni ne, Solaroli 6. All. Ducarello.

Arbitri: Biondi di Trento e Spinello di Marnate (VA)

Parziali: 17-27, 41-49, 59-55, 74-76