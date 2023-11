Pielle Livorno vince la sfida contro Pallacanestro Femminile Prato

Una Caffè Toscano Pielle Livorno meravigliosa nei primi 20 minuti. Una Pielle irriconoscibile nel terzo quarto (break di 20-3).

Una Pielle matura nella quarta e decisiva frazione per firmare, a casa della Pall. Femminile Prato, la seconda vittoria consecutiva in trasferta (49-59 il punteggio finale). Altro capolavoro della squadra di coach Luca Castiglione, adesso seconda in solitario alle spalle della capolista Jolly Acli (vittoriosa su Le Mura Spring Lucca), capace di sorprendere la compagine laniera attraverso una prima metà partita a dir poco perfetta in attacco, ma soprattutto nella metà campo difensiva (19-37 alla pausa lunga).

Al rientro dagli spogliatoi, tuttavia, smalto e inerzia passano nelle mani di Prato che soffia sul collo delle livornesi (39-40 al 30’), salvo poi arrendersi alla maggiore lucidità (ritrovata) di Cecchi e compagne.

Pallacanestro Femminile Prato-Caffè Toscano Pielle Livorno: 49-59

CAFFÈ TOSCANO: Maffei 7, Caverni ne, Nottolini, Zorzi 5, Cecchi 11, Castiglione V. 11, Castiglione M. 9. Collodi 4, Cecconi 12, Conti. All. Castiglione L.

Arbitri: Agnorelli e Fabbri

Parziali: 7-19, 19-37, 39-40, 49-59

Fonte: Ufficio Stampa Pielle Livorno