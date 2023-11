Posticipo in trasferta per Basket Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino

Le ragazze del Basket Castelfiorentino in campo lunedì 20 sul parquet della Florence. Mercoledì 22 il Gialloblu farà visita al Libero Basket Siena.

Posticipo per le due formazioni senior targate Basket Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino, che ad inizio settimana saranno impegnate entrambe lontano da casa, rispettivamente a Firenze e a Siena.

Lunedì 20 novembre toccherà alle ragazze del Basket Castelfiorentino, che alle 20.30 faranno visita alla Florence per la quinta giornata del campionato di serie C Femminile (arbitro Giachi di Firenze). Una gara importante e delicata per le gialloblu di coach Gianni Lazzeretti, che dopo la sconfitta per mano della big Valdarno affronteranno una diretta concorrente per inseguire il secondo acuto stagionale.

Mercoledì 22 novembre, invece, sarà la volta del Gialloblu Castelfiorentino, che alle 21.15 sarà impegnato sul campo del Libero Basket Siena per la sesta giornata del campionato di Divisione Regionale 2 (arbitri Zanzarella e Punzo di Siena). Dopo il quarto squillo ai danni di Poggibonsi, i ragazzi di coach Dario Chiarugi saranno chiamati ad una prestazione sopra le righe per provare ad espugnare un campo tradizionalmente ostico e restare agganciati alla testa della classifica.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino