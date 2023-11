Raccolti 500 chili di plastiche dalla spiaggia di Motrone grazie al progetto Plastic Free

Pneumatici, fusti, piccoli contenitori, tappi e tantissime bottiglie di plastica: pesa più di 500 chili il “bottino” della pulizia organizzata sabato mattina alla spiaggia libera di Motrone, a Marina di Pietrasanta, dall'associazione Plastic Free, in collaborazione con Ersu e il patrocinio del Comune.

Un appuntamento tutto “in rosa”, con dieci volontarie che si sono presentate, munite di guanti e attrezzi da raccolta, al punto di ritrovo, fissato nell'area parcheggio antistante il tratto di arenile protagonista dell'intervento. Con loro, per circa 2 ore e mezzo, hanno “operato” anche l'assessore all'ambiente Tatiana Gliori e la referente comprensoriale dell'associazione, Sara Quintavalle.

“Un grande grazie a tutte – parola dell'assessore Gliori – anche per l'energia dedicata fisicamente a questa iniziativa. Tanto è stato fatto, per informare sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica e microplastiche ma altrettanto imponente è il lavoro che resta da fare: Pietrasanta è al fianco di Plast Free per dare un impulso ancora maggiore a questo progetto di educazione al rispetto dell'ambiente”.

Intanto l'associazione è già al lavoro per organizzare l'ultimo appuntamento del 2023 a Pietrasanta: “Sarà a metà dicembre – anticipa la referente, Quintavalle – strutturato in modo leggermente diverso dal solito e avrà anche un... tocco natalizio”. Le iniziative di Plastic Free sono aperte gratuitamente ai volontari di tutte le età, previa registrazione sul sito dell'associazione.

Fonte: Ufficio Stampa & Comunicazione comune Pietrasanta