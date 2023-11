Sanità: Flash Mob a Firenze a sostegno dei professionisti colpiti dall'alluvione

I membri della Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie della Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto stamani in Palazzo Medici Riccardi, dopo un flash mob effettuato in Piazza Santissima Annunziata, un patto della salute. Un documento con il quale, ciascuno per il proprio Ordine, richiede l'estensione della concessione dei benefici previsti dalle norme contrattuali sulle ferie solidali ai professionisti sanitari dipendenti, il riconoscimento del giustificativo di assenza dal lavoro per i giorni di ferie e/o recupero orario fruiti e fruibili nel periodo di emergenza, l'estensione delle agevolazioni e supporto nella fruizione e partecipazione ai progetti di lavoro agile o smart working per i professionisti sanitari dipendenti che hanno riportato gravi danni durante gli eventi legati al maltempo. Tutto questo per il lavoratori sanitari residenti nelle province di Firenze, Pistoia, Prato, Pisa, Livorno, che hanno riportato gravi danni durante l'emergenza alluvionale del 2 novembre 2023.

"Il documento è stato letto a più voci per dare forza al senso di condivisione che lo ha ispirato - spiega Nicola Armentano, consigliere delegato della Città Metropolitana e Presidente della Consulta - mi sembra anche che sia emerso un punto prioritario che deve essere recepito in profondità: la sanità e la promozione sociale viaggiano insieme. E' il principio individuato da un medico, Rudolf Virchow, che per primo ha parlato di medicina sociale, sottolineando come tra i due ambiti non possono esserci politiche slegate l'una dall'altra. Peraltro, durante l'emergenza alluvionale, si è potuto toccare con mano la verità di questo assunto."

Presente al convegno svoltosi in Palazzo Medici Riccardi anche l'assessore regionale al Diritto alla Salute Simone Bezzini, che ha mostrato grande interesse per il documento della Consulta e ha già aperto alla collaborazione della stessa in ordine alla redazione di alcune delibere attuative sulla sanità del futuro alla luce delle novità introdotte dal Decreto ministeriale 77 e del Pnrr come il Patto della salute sottoscritto oggi contiene tra le sue proposte.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze