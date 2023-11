Savino Del Bene Volley pronta per la sfida contro Cuneo

Chi si ferma è perduto e allora la Savino Del Bene Volley continua la sua corsa. Oggi la formazione di coach Barbolini affronterà la sesta sfida degli ultimi quindici giorni, andando a far visita alla Honda Olivero S.Bernardo Cuneo.

La partita in programma per le 17 al Palazzo Dello Sport di Cuneo e valida come gara dell'ottavo turno della Serie A1 di pallavolo femminile, rappresenta la quarta trasferta nel campionato della Savino Del Bene Volley.

Attualmente terza in classifica, con 16 punti raccolti, la formazione di coach Barbolini è reduce dal successo ottenuto mercoledì nella seconda giornata della CEV Champions League, quando è arrivato un successo per 3-0 in casa delle ungheresi del Vasas Óbuda Budapest.

EX E PRECEDENTI

Solamente una ex giocatrice della Savino Del Bene Scandicci nel roster di Cuneo, si tratta di:

Beatrice Molinaro, centrale classe '95, che ha giocato in Toscana nella stagione 2019-2020.

Va ricordato che Massimo Bellano, attuale tecnico di Cuneo, è stato il primo allenatore a guidare la Savino Del Bene Volley in Serie A1. Bellano è rimasto a Scandicci dal maggio 2014 al febbraio 2016.

Anche nella formazione di coach Barbolini è presenta una sola ex Cuneo:

Bintu Diop, opposto classe 2002, vista nella passata stagione nelle fila della formazione piemontese.

Quello di questo fine settimana sarà l'undicesimo confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo.

Il bilancio dei precedenti è ad oggi favorevole alla Savino Del Bene Volley, in grado di aggiudicarsi 6 vittorie contro le 4 imposizioni per Cuneo.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Dopo la sfida di Champions League di questo mercoledì, abbiamo quattro sfide con squadre piemontesi: la prima è contro Cuneo e non abbiamo tanto tempo per prepararla, quindi dovremo fare al meglio quello che sappiamo fare. Siamo una squadra abituata a lavorare così, ovvero siamo abituati ad avere poco tempo per gli allenamenti e a dover giocare tante partite. Fino ad adesso abbiamo giocato abbastanza bene, ma con Cuneo ci attendiamo una partita complicata: loro sono una buona squadra e avranno bisogno di una vittoria dopo la brutta sconfitta subita con Trentino.”

LE AVVERSARIE

Alla sua sesta stagione in Serie A1, la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo è reduce dall'undicesimo posto raggiunto al termine del campionato 2022-2023, un piazzamento che ha consentito alla formazione piemontese di qualificarsi per i play off di Challenge Cup, nei quali però Cuno è stata subito eliminata al primo turno da Il Bisonte Firenze.

Guidata da coach Massimo Bellano, subentrato nello scorso febbraio in seguito all'esonero di Emanuele Zanini e al periodo di transizione guidato da Simone Gandini.

Il roster di Cuneo è stata molto cambiato rispetto alla scorsa stagione e le uniche giocatrici confermate rispetto allo scorso anno sono Signorile e Hall.

La stagione 2023-2024 di Cuneo è iniziata con la vittoria al tie break centrata nel derby piemontese con Pinerolo, successivamente la squadra di Bellano ha raccolto due vittorie e quattro sconfitte e ad oggi con otto punti raccolti si trova nona nella classifica di Serie A1.

Reduce dal K.O. Incassato una settimana fa nella sfida con le neo promosse dell'Itas Trentino, questa domenica la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo scenderà in campo con il 6+1 composto da Signorile al palleggio, Adelusi come opposto, Molinaro e Sylves da centrali, con Tanase e Kubik in banda e Scognamillo come libero.

IN TV

La partita tra Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

Fonte: Ufficio Stampa Pallavolo Scandicci Savino Del Bene ssdrl